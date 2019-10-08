lifecell втратив майже мільйон клієнтів

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 тра, 2019 22:10
adikali написав:
Я например лайфом не пользуюсь потому что не пользуюсь ничем кроме интернета, поэтому выбрал Киевстар. За 20грн в 30дней он даёт мне 1Гб, лайф может предложить только 500Мб за 25грн
Можно ссылку на тариф за 20 грн? Самый дешевый, который вижу на сайте - 75 грн.
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Kart
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:07
Kart Это индивидуальное предложение, у КС есть такая фишка для постоянных клиентов чтобы не уходили, до нового года они даже улучшили мне предложение, теперь я плачу 10грн/ месяц за 1000Мб, а там видно будет.
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adikali
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