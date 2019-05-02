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Порошенко обіцяє збільшити доплати військовим «на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 08:35
Пропонуємо до обговорення:
Чинний президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полторак збільшити доплати військовим на першій лінії оборони в зоні проведення операції Об’єднаних сил ще на 5 тисяч гривень, після цього бійці «на передовій» загалом отримуватимуть понад 1 тисячу доларів США на місяць.
Дивися повний текст Порошенко обіцяє збільшити доплати військовим «на передовій» до $1000 на місяць
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R2
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Додано: Вів 07 тра, 2019 08:35
решил поднасрать так поднасрать в конце ))) опустошит бюджет под ноль в последние деньки
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jr_diava88
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Додано: Вів 07 тра, 2019 08:51
Главное вовремя.
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LuckyG
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Додано: Вів 07 тра, 2019 09:37
R2
Не, ну сукою був, сукою і залишиться! Де ж ти, гніда, раніше був? Льоха ж твій на передовій тіпа був, грошенят би заробив.
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zaton
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Додано: Вів 07 тра, 2019 09:43
Да пообещать у нас все умеют. Вот только по факту получается совсем по другому
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blueiceua
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