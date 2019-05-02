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Порошенко обіцяє збільшити
доплати військовим «на...

Порошенко обіцяє збільшити доплати військовим «на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:35

Порошенко обіцяє збільшити доплати військовим «на...

Пропонуємо до обговорення:
Чинний президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полторак збільшити доплати військовим на першій лінії оборони в зоні проведення операції Об’єднаних сил ще на 5 тисяч гривень, після цього бійці «на передовій» загалом отримуватимуть понад 1 тисячу доларів США на місяць.

Дивися повний текст Порошенко обіцяє збільшити доплати військовим «на передовій» до $1000 на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:51

Главное вовремя.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:43

Да пообещать у нас все умеют. Вот только по факту получается совсем по другому
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:04

а почему пообещал, если уже сделал. Правильное решение. Пусть теперь Зеля не словом а делом покажет как он поборет карубцыю и найдет деньги. А не найдет - будет сам в окопе сидеть, со своей кварталовской шайкой мышебратьев
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:07

А раньше никак???
Пацаны там в окопах сидят уже 5-й год только сейчас решился...
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:07

ребят, а что за стоны? бозимой. Так ведь Зеленский всех заставит налоги платить, и олигархов, и простых граждан. Вы шо, телевизер не смотрите? Денег будет море, на всех хватит. Или вы не верите своему ПреЗЕденту?
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:10

magneet,
"Пацаны там в окопах сидят уже 5-й год только сейчас решился..." --- не припоминаю обещания сделать тыщу в день в первый же день после избрания. Вот по результатам правления Порошенко в казне по мере появления денег появилась и возможность повысить денежное довольствие бойцов. Все логично. Не про*бить!))
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:18

redmax11
Не сделано еще ничего - "Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку увеличить доплаты "
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:35

Навантаження податкове на людей які залишилися в україні пацювати колосальне...
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:46

  magneet написав:А раньше никак???

Раньше пришлось бы деньги искать или с пустой казной сидеть, а сейчас - это уже будет проблема "наступника".
  redmax11 написав:Порошенко в казне по мере появления денег
После этих слов перестал читать...
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