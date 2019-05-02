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Порошенко обіцяє збільшити
доплати військовим «на...

Порошенко обіцяє збільшити доплати військовим «на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:55

.я так понимаю, раз говорится про обещания, данные порохом, то указанные доплаты будут выплачиваться из казны корп."Рошена"?!...

П.С.. а если серьезно, то не "Президент" (текущий-будущий, без разницы) принимает бюджет - ВР!!.. иной вопрос - нарисовать на бумаге можно хоть по 10тыс "зелени", - ГДЕ реально будут бабки "делать", на чем, для обеспечния всех хотелок!!??
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:26

Як військовослужбовець, скажу так. Будь-який головнокомандувач має змогу підвищити суму виплат в секторі хоч і у два рази, але для цього доведеться удвоє скоротити кількість військовослужбовців там. Чим це загрожує, розуміють усі
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:36

  redmax11 написав:не припоминаю обещания сделать тыщу в день в первый же день после избрания.

https://youtu.be/xPRWqBuUdog?t=39
цитирую:
а когда это будет? запиши: 26 мая

:)
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deniska
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:54

deniska
Красава. Откопал обицянки легитимного.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:06

  blueiceua написав:deniska
Красава. Откопал обицянки легитимного.

все просто - http://bit.ly/2Y6lFsK
у меня первая же ссылка вела на вышеуказанное видео.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
deniska
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:21

Думаю питання можна вирішити. Повна конфіскація всього у Пороха. Грошей якраз хватить на пару років хлопцям на передовій
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:41

вазелин обіцяв зп 1000 євро через 5 років, Порох зробив за один місяць. не переплутай, де барига
alex_o
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