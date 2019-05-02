Порошенко обіцяє збільшити доплати військовим «на...
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.я так понимаю, раз говорится про обещания, данные порохом, то указанные доплаты будут выплачиваться из казны корп."Рошена"?!...
П.С.. а если серьезно, то не "Президент" (текущий-будущий, без разницы) принимает бюджет - ВР!!.. иной вопрос - нарисовать на бумаге можно хоть по 10тыс "зелени", - ГДЕ реально будут бабки "делать", на чем, для обеспечния всех хотелок!!??
Як військовослужбовець, скажу так. Будь-який головнокомандувач має змогу підвищити суму виплат в секторі хоч і у два рази, але для цього доведеться удвоє скоротити кількість військовослужбовців там. Чим це загрожує, розуміють усі