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До 500 тисяч поворотної допомоги
фермерам - конкурс від...

До 500 тисяч поворотної допомоги фермерам - конкурс від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:39

До 500 тисяч поворотної допомоги фермерам - конкурс від...

Пропонуємо до обговорення:
Подача заявок триватиме до 4 червня.

Дивися повний текст До 500 тисяч поворотної допомоги фермерам - конкурс від Укрдержфонду.
R2
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