Подача заявок триватиме до 4 червня.
Дивися повний текст До 500 тисяч поворотної допомоги фермерам - конкурс від Укрдержфонду.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 08:39
До 500 тисяч поворотної допомоги фермерам - конкурс від...
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Дивися повний текст До 500 тисяч поворотної допомоги фермерам - конкурс від Укрдержфонду.
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