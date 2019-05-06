За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока. Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили УНН в Державній статистичній службі України.
Дивися повний текст За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 09:04
За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока.
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:04
10000000 тонн это 10000000000 кг
Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год.
На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.
У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:42
Даже не хочется комментировать.
наверное в молоко посчитали всю молокосодержащую бодягу с пальмовым маслом и т.п., в которой от молока только цвет и может быть запах
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