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За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:04
Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока. Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили УНН в Державній статистичній службі України.
Дивися повний текст За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока
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R2
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Додано: Вів 07 тра, 2019 09:04
10000000 тонн это 10000000000 кг
Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год.
На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.
У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.
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p_a_l
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Додано: Вів 07 тра, 2019 11:59
blueiceua, ну так заголовок говорит сам за себя - "произвели", а не "надоили" )))
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RomanTik
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Додано: Вів 07 тра, 2019 12:03
p_a_l написав:
10000000 тонн это 10000000000 кг
Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год.
На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.
У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.
Большие объемы молока идут на экспорт, в первую очередь в виде сухого молока
Огромные объемы молока идут и на производство сыров, часть из которых также идет на экспорт
Потому это не так и много
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Faceless
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:12
Faceless написав: p_a_l написав:
10000000 тонн это 10000000000 кг
Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год.
На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.
У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.
Большие объемы молока идут на экспорт, в первую очередь в виде сухого молока
Огромные объемы молока идут и на производство сыров, часть из которых также идет на экспорт
Потому это не так и много
Тогда это нужно называть не молоком, а молочными продуктами.
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p_a_l
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Додано: Сер 08 тра, 2019 10:24
p_a_l написав: Faceless написав: p_a_l написав:
10000000 тонн это 10000000000 кг
Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год.
На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.
У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.
Большие объемы молока идут на экспорт, в первую очередь в виде сухого молока
Огромные объемы молока идут и на производство сыров, часть из которых также идет на экспорт
Потому это не так и много
Тогда это нужно называть не молоком, а молочными продуктами.
Статья о производстве молока, молоко - сырье для молокопродуктов. Что не так? Там же не написано, что это объем пакетированного питьевого молока
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Faceless
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