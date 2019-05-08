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За минулий рік в Україні
виробили понад 10 млн тонн молока

За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:04

За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока. Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили УНН в Державній статистичній службі України.

Дивися повний текст За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:04

10000000 тонн это 10000000000 кг
Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год.
На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.

У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:59

blueiceua, ну так заголовок говорит сам за себя - "произвели", а не "надоили" )))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:03

  p_a_l написав:10000000 тонн это 10000000000 кг
Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год.
На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.

У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.

Большие объемы молока идут на экспорт, в первую очередь в виде сухого молока
Огромные объемы молока идут и на производство сыров, часть из которых также идет на экспорт
Потому это не так и много
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:12

  Faceless написав:
  p_a_l написав:10000000 тонн это 10000000000 кг
Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год.
На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.

У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.

Большие объемы молока идут на экспорт, в первую очередь в виде сухого молока
Огромные объемы молока идут и на производство сыров, часть из которых также идет на экспорт
Потому это не так и много

Тогда это нужно называть не молоком, а молочными продуктами.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:24

  p_a_l написав:
  Faceless написав:
  p_a_l написав:10000000 тонн это 10000000000 кг
Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год.
На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.

У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.

Большие объемы молока идут на экспорт, в первую очередь в виде сухого молока
Огромные объемы молока идут и на производство сыров, часть из которых также идет на экспорт
Потому это не так и много

Тогда это нужно называть не молоком, а молочными продуктами.

Статья о производстве молока, молоко - сырье для молокопродуктов. Что не так? Там же не написано, что это объем пакетированного питьевого молока
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 12:07

Если же вспомнить, что 30 лет назад в УССР производилось 24,5 млн. т молока.
Но и цифра в 10 вызывает серьезнейшие сомнения
"Кількість сільськогосподарських тварин на 01 квітня1 тис. голів
у т.ч. корови 1 927
Підприємства 463
Господарства населення 1 464
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. средняя корова дает более 5 т молока в год - совсем как в Дании лет 30 назад. И если менее 500 тыс. голов, содержащихся на фермах, так или иначе могут представлять собой высокопородный скот, закупленный в Европе или Америке, то представить себе хозяйства населения, состоящие сплошь из очень дорогих и высокоудойных импортных буренок...Скорее всего, это еще одна лукавая цифра
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:25

  Волгарь написав:Если же вспомнить, что 30 лет назад в УССР производилось 24,5 млн. т молока.
Но и цифра в 10 вызывает серьезнейшие сомнения
"Кількість сільськогосподарських тварин на 01 квітня1 тис. голів
у т.ч. корови 1 927
Підприємства 463
Господарства населення 1 464
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. средняя корова дает более 5 т молока в год - совсем как в Дании лет 30 назад. И если менее 500 тыс. голов, содержащихся на фермах, так или иначе могут представлять собой высокопородный скот, закупленный в Европе или Америке, то представить себе хозяйства населения, состоящие сплошь из очень дорогих и высокоудойных импортных буренок...Скорее всего, это еще одна лукавая цифра


Пришел волгарь с очередными сказками. :mrgreen:

Интересно, а в цифрах росстата он тоже так сомневается? Или по работе не положено?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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