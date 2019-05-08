За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока
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10000000 тонн это 10000000000 кг Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год. На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.
У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.
p_a_l написав:10000000 тонн это 10000000000 кг Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год. На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.
У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.
Большие объемы молока идут на экспорт, в первую очередь в виде сухого молока Огромные объемы молока идут и на производство сыров, часть из которых также идет на экспорт Потому это не так и много
p_a_l написав:10000000 тонн это 10000000000 кг Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год. На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.
У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.
Большие объемы молока идут на экспорт, в первую очередь в виде сухого молока Огромные объемы молока идут и на производство сыров, часть из которых также идет на экспорт Потому это не так и много
Тогда это нужно называть не молоком, а молочными продуктами.
p_a_l написав:10000000 тонн это 10000000000 кг Если брать численность населения Украины 35000000, то на 35 жителей приходится 10000 кг молока в год. На одного 286 литра в год. Это кто у нас такой любитель молока, тем более дорогого? Наверно пенсионеры, их же в стране треть. Да и пенсия позволяет покупать литр молока почти каждый день на каждого пенсионера.
У населения принимают жирное по 5 грн а продают перегон по 25 грн.
Большие объемы молока идут на экспорт, в первую очередь в виде сухого молока Огромные объемы молока идут и на производство сыров, часть из которых также идет на экспорт Потому это не так и много
Тогда это нужно называть не молоком, а молочными продуктами.
Статья о производстве молока, молоко - сырье для молокопродуктов. Что не так? Там же не написано, что это объем пакетированного питьевого молока
Если же вспомнить, что 30 лет назад в УССР производилось 24,5 млн. т молока. Но и цифра в 10 вызывает серьезнейшие сомнения "Кількість сільськогосподарських тварин на 01 квітня1 тис. голів у т.ч. корови 1 927 Підприємства 463 Господарства населення 1 464 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. средняя корова дает более 5 т молока в год - совсем как в Дании лет 30 назад. И если менее 500 тыс. голов, содержащихся на фермах, так или иначе могут представлять собой высокопородный скот, закупленный в Европе или Америке, то представить себе хозяйства населения, состоящие сплошь из очень дорогих и высокоудойных импортных буренок...Скорее всего, это еще одна лукавая цифра
Волгарь написав:Если же вспомнить, что 30 лет назад в УССР производилось 24,5 млн. т молока. Но и цифра в 10 вызывает серьезнейшие сомнения "Кількість сільськогосподарських тварин на 01 квітня1 тис. голів у т.ч. корови 1 927 Підприємства 463 Господарства населення 1 464 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. средняя корова дает более 5 т молока в год - совсем как в Дании лет 30 назад. И если менее 500 тыс. голов, содержащихся на фермах, так или иначе могут представлять собой высокопородный скот, закупленный в Европе или Америке, то представить себе хозяйства населения, состоящие сплошь из очень дорогих и высокоудойных импортных буренок...Скорее всего, это еще одна лукавая цифра
Пришел волгарь с очередными сказками.
Интересно, а в цифрах росстата он тоже так сомневается? Или по работе не положено?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.