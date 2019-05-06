За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока. Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили УНН в Державній статистичній службі України.
Дивися повний текст За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 09:06
За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока
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Дивися повний текст За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока.
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:13
Откуда столько молока???? У нас коров столько нет.
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