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За минулий рік в Україні
виробили понад 10 млн тонн молока

За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:06

За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока. Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили УНН в Державній статистичній службі України.

Дивися повний текст За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:13

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока. Про це у відповідь на інформаційний запит повідомили УНН в Державній статистичній службі України.

Дивися повний текст За минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока.

Откуда столько молока???? У нас коров столько нет.
vetka
 
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