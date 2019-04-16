КМДА слідкує за дотриманням нових правил розміщення реклами спільно з громадськістю.
Дивися повний текст Київ позбувається незаконної реклами: за місяць демонтували 1161 одиницю.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 09:12
Київ позбувається незаконної реклами: за місяць...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ позбувається незаконної реклами: за місяць демонтували 1161 одиницю.
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:12
Это было сделано для того чтобы вы правильно Думалы, а после того как придумали вам Подякувалы. Чтобы не дай Бог кто то иной не придумал и не подякував. Киеву как и его мэру нужна правильная реклама.
Да и на парламенских тоже нужно правильно думать и не отвлекаться от зомбоящика. Там же правильно думают, особенно на прямой кишке.
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