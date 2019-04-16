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Київ позбувається незаконної
реклами: за місяць...

Київ позбувається незаконної реклами: за місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:12

Київ позбувається незаконної реклами: за місяць...

Пропонуємо до обговорення:
КМДА слідкує за дотриманням нових правил розміщення реклами спільно з громадськістю.

Дивися повний текст Київ позбувається незаконної реклами: за місяць демонтували 1161 одиницю.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:12

Это было сделано для того чтобы вы правильно Думалы, а после того как придумали вам Подякувалы. Чтобы не дай Бог кто то иной не придумал и не подякував. Киеву как и его мэру нужна правильная реклама.
Да и на парламенских тоже нужно правильно думать и не отвлекаться от зомбоящика. Там же правильно думают, особенно на прямой кишке.
p_a_l
 
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