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У Росії заборонили користуватися
месенджерами анонімно

У Росії заборонили користуватися месенджерами анонімно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:59

У Росії заборонили користуватися месенджерами анонімно

Пропонуємо до обговорення:
У Росії адміністрації месенджерів з неділі, 5 травня, мають ідентифікувати своїх користувачів за номером мобільного телефону.

Дивися повний текст У Росії заборонили користуватися месенджерами анонімно.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:59

Фигасе контроль за всем и каждым....
magneet
 
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