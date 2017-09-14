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У Росії заборонили користуватися месенджерами анонімно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 09:59
Пропонуємо до обговорення:
У Росії адміністрації месенджерів з неділі, 5 травня, мають ідентифікувати своїх користувачів за номером мобільного телефону.
Дивися повний текст У Росії заборонили користуватися месенджерами анонімно
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Додано: Вів 07 тра, 2019 09:59
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