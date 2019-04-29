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ПФУ назвав середній розмір
пенсії і кількість...

ПФУ назвав середній розмір пенсії і кількість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:04

ПФУ назвав середній розмір пенсії і кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів та середнього розміру на 1 квітня 2019 року.

Дивися повний текст ПФУ назвав середній розмір пенсії і кількість пенсіонерів (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:04

Самое важное как эта средняя пенсия рассчитывается.... В статистике расчет средних величин кардинально разные цифры может выдать....
standart1528
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