Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів та середнього розміру на 1 квітня 2019 року.
Дивися повний текст ПФУ назвав середній розмір пенсії і кількість пенсіонерів (інфографіка).
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Додано: Вів 07 тра, 2019 10:04
ПФУ назвав середній розмір пенсії і кількість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПФУ назвав середній розмір пенсії і кількість пенсіонерів (інфографіка).
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:04
Самое важное как эта средняя пенсия рассчитывается.... В статистике расчет средних величин кардинально разные цифры может выдать....
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