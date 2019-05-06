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"Нафтогаз" подав
скаргу до Єврокомісії на...

"Нафтогаз" подав скаргу до Єврокомісії на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:23

"Нафтогаз" подав скаргу до Єврокомісії на...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо вдасться зупинити ці антиконкурентні дії Газпрому, то Україна збереже доходи від транзиту газу.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" подав скаргу до Єврокомісії на антиконкурентні дії \"Газпрому\".
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:23

Видимо предыдущую премию уже мама кобылева потратила. Хочет получить новую премию за выигранный суд
blueiceua
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