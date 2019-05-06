Якщо вдасться зупинити ці антиконкурентні дії Газпрому, то Україна збереже доходи від транзиту газу.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" подав скаргу до Єврокомісії на антиконкурентні дії \"Газпрому\".
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Додано: Вів 07 тра, 2019 10:23
"Нафтогаз" подав скаргу до Єврокомісії на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" подав скаргу до Єврокомісії на антиконкурентні дії \"Газпрому\".
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:23
Видимо предыдущую премию уже мама кобылева потратила. Хочет получить новую премию за выигранный суд
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