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"Нафтогаз" подав скаргу до Єврокомісії на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Якщо вдасться зупинити ці антиконкурентні дії Газпрому, то Україна збереже доходи від транзиту газу.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" подав скаргу до Єврокомісії на антиконкурентні дії \"Газпрому\"
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Додано: Вів 07 тра, 2019 17:36
Наконец то хоть что то начали делать.
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