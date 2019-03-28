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Міжбанк: спекулянти намагатимуться
зіграти "на пониження"

Міжбанк: спекулянти намагатимуться зіграти "на пониження"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:36

Міжбанк: спекулянти намагатимуться зіграти "на пониження"

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок на валютному ринку ми очікуємо продовження активізації клієнтів і зростання статистики торгів. За нашими розрахунками, обсяги операцій складуть до 450 млн доларів при укладенні 480-570 угод.

Дивися повний текст Міжбанк: спекулянти намагатимуться зіграти \"на пониження\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:36

Минфин Украины со свими ОВГЗ думает только о себе, качает курс дальше некуда....
dneprh
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:47

  dneprh написав:Минфин Украины со свими ОВГЗ думает только о себе, качает курс дальше некуда....

Без повышения ставок эта "пирамида ГКО" рухнет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:56

не все так погано

Азаров, $$ облигации (общ.сумма/средний %%):
2012 -$2,5 млрд/9%
2013 -$5,3 млрд/7,6%
@VGroysman:
2017 -$1,8 млрд/4,8%
2018 -$3,5 млрд/6%
Гривна:
2013 -65 млрд/13,1%
2018 -65 млрд/17,8%
(займы 2015-19 делались исключительно чтобы рассчитаться по старым долгам)
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:57

не все так погано

Азаров, $$ облигации (общ.сумма/средний %%):
2012 -$2,5 млрд/9%
2013 -$5,3 млрд/7,6%
@VGroysman:
2017 -$1,8 млрд/4,8%
2018 -$3,5 млрд/6%
Гривна:
2013 -65 млрд/13,1%
2018 -65 млрд/17,8%
(займы 2015-19 делались исключительно чтобы рассчитаться по старым долгам)
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