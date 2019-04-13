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Зниження ЄСВ дало поштовх
зростанню економіки - Мінфін

Зниження ЄСВ дало поштовх зростанню економіки - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:01

Зниження ЄСВ дало поштовх зростанню економіки - Мінфін

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві фінансів вважають, що зниження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в 2015-2016 роках було правильним кроком та дало поштовх до зростання економіки.

Дивися повний текст Зниження ЄСВ дало поштовх зростанню економіки - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:01

Даже сложно отреагировать на эту новость - было 22% до 2014г. - с 2015г. стало 22% - да "великий эканомист" на букву "Я" - сделал "справедливое" ЕСВ для малоимущих в 44% - слава догу не на долго, то да понижение есть.
sergeyduzhov
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