У Міністерстві фінансів вважають, що зниження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в 2015-2016 роках було правильним кроком та дало поштовх до зростання економіки.
Дивися повний текст Зниження ЄСВ дало поштовх зростанню економіки - Мінфін.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 11:01
Зниження ЄСВ дало поштовх зростанню економіки - Мінфін
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Дивися повний текст Зниження ЄСВ дало поштовх зростанню економіки - Мінфін.
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:01
Даже сложно отреагировать на эту новость - было 22% до 2014г. - с 2015г. стало 22% - да "великий эканомист" на букву "Я" - сделал "справедливое" ЕСВ для малоимущих в 44% - слава догу не на долго, то да понижение есть.
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