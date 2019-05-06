Після революції та падіння курсу гривні рівень зарплат в Україні повертається до рівня 2013 року, у перерахунку на долари.
Дивися повний текст Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла рівня 2013 року.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 11:46
Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла рівня 2013 року.
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:46
учитывая покупательную способность $, то по благополучию мы догнали довоенный период года 1,5-2 назад и сейчас его заметно обошли.
Додано: Вів 07 тра, 2019 11:54
Ничего мы не догнали.
К тому же это номинальная (до вычета налогов) зп, а не реальная - после вычетов налогов.
Ну и цены на газ, воду выросли более чем в 10 раз - так что ничего не дограли.
Додано: Вів 07 тра, 2019 12:02
Re: Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла
На 1000 грн. можно купить 10 кг лука (400 грн), 10 кг капусты (450 грн) и 3 бутылки подсолнечного масла (150 грн). Для сравнения с прошлым годом на ту же сумму 34 кг лука, 50 кг капусты и 4 бутылки масла из расчета средней месячной цены по данным продуктам и указанной суммы для взятых продуктов для некоторого соответствия.
Кто ж поспорит против достижений?
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