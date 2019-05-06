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Середня зарплатня у доларовому
еквіваленті майже досягла...

Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:46

Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...

Пропонуємо до обговорення:
Після революції та падіння курсу гривні рівень зарплат в Україні повертається до рівня 2013 року, у перерахунку на долари.

Дивися повний текст Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла рівня 2013 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:46

учитывая покупательную способность $, то по благополучию мы догнали довоенный период года 1,5-2 назад и сейчас его заметно обошли.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:54

Ничего мы не догнали.
К тому же это номинальная (до вычета налогов) зп, а не реальная - после вычетов налогов.
Ну и цены на газ, воду выросли более чем в 10 раз - так что ничего не дограли.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:02

Re: Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла

На 1000 грн. можно купить 10 кг лука (400 грн), 10 кг капусты (450 грн) и 3 бутылки подсолнечного масла (150 грн). Для сравнения с прошлым годом на ту же сумму 34 кг лука, 50 кг капусты и 4 бутылки масла из расчета средней месячной цены по данным продуктам и приведенных к указанной сумме для взятых продуктов, для сравнительного соответствия.
А там уже переводите в эквивалент какой заблагорассудится. Кто ж поспорит против достижений?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:12

  ruvex написав:На 1000 грн. можно купить 10 кг лука, 10 кг капусты и 3 бутылки подсолнечного масла. Для сравнения с прошлым годом на ту же сумму 34 кг лука, 50 кг капусты и 4 бутылки масла из расчета средней месячной цены по данным продуктам.
Кто ж поспорит против достижений?

Чем больше зарплаты, тем выше цены. Рабочим всегда и везде будет хватать только на еду. Чуть лучше живут только рабочие-заробитчане. И то, чем больше становится заробитчан, тем больше смазываются зарплаты, т. е. растут в Украине и падают в Европе.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:28

  safonovstanislav написав:Чем больше зарплаты, тем выше цены. Рабочим всегда и везде будет хватать только на еду. Чуть лучше живут только рабочие-заробитчане. И то, чем больше становится заробитчан, тем больше смазываются зарплаты, т. е. растут в Украине и падают в Европе.

"Цены на продукты повысились потому что выросли пенсии". Знаем, слышали.
Есть еще "Украинцы плохо живут, потому что много едят" - Министр Андрей Рева.
Каким образом может увеличиться покупательная способность по Вашей логике?
Какая связь именно между ростом зарплат в Украине, падением в Европе и количеством заробитчан?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:55

safonovstanislav
Не соглашусь с Вашим утверждением "Чем больше зарплаты, тем выше цены".
Если взять развитые страны Европы, то цены там иногда даже ниже чем в украине (одежда, продукты - кртоха, например) или не отличаются в разы, хотя зп в разы выше.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:05

Мое субьективное мнение: последние три года - с каждым годом хуже.
Доказательства: денег у людей сейчас почти нет, и массовый выезд за границу на роботу.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:11

  zloy_ukr написав:Мое субьективное мнение: последние три года - с каждым годом хуже.
Доказательства: денег у людей сейчас почти нет, и массовый выезд за границу на роботу.

Результатом нашего общего субъективного мнения есть объективная статистика в сравнении с предыдущими годами покупательной способности, цен, тарифов, рождаемости/смертности и миграции, в том числе и выезда трудоспособного населения на заработки, а также рейтингов страны по многим показателям.
Ухудшения коснулись примерно 75% населения.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:15

  smart_analyst2017 написав:учитывая покупательную способность $, то по благополучию мы догнали довоенный период года 1,5-2 назад и сейчас его заметно обошли.

можно вопрос - кто такие "мы догнали"? Мои родители пенсионеры наконец догнали только одно - что пенсии их на жизнь точно не хватает, а живут только потому, что похороны дорогие
sequence
 
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