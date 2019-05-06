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Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 14:44
smart_analyst2017 написав:
учитывая покупательную способность $, то по благополучию мы догнали довоенный период года 1,5-2 назад и сейчас его заметно обошли.
Вы там видимо, что то запретное покурили.. До войны, я и тысячи других не знали что такое субсидия, ездили регулярно отдыхать и умудрялись менять жильё и машины в лучшую сторону. Я работаю на одном и том же месте, сейчас зарплата ниже почти в 2 раза в долларовой эквиваленте.
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логан1919
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:55
ruvex написав:
Какая связь именно между ростом зарплат в Украине, падением в Европе и количеством заробитчан?
Самая прямая связь. Из Украины уехал Вася на заработки в Европу. Игорь и Денис тоже хотят уехать. Да и на замену Васе тяжело кого-то найти, т. к. все в Европе. Зарплаты резко вверх. Но, чтоб платить такие зарплаты, приходится поднимать цены на товары и услуги.
В Польше происходит обратная ситуация. Franciszek, Mikołaj и Wojciech поставлены перед фактом, что приехал Вася, готовый работать за меньше денег, поэтому или будете получать меньше, или наймём Васю. Зарплаты меньше, за счёт этого товары производятся дешевле и их цена снижается
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safonovstanislav
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:55
Интересно, почему на финансовом форуме столько нытиков и неудачников? Или это все боты ватные?
Ответьте - на 100$ можно было больше купить в 2013 или сейчас? Сколько в $ стоила недвижимость, аренда, еда и прочее? Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013.
Значит средняя зп сейчас ощитимо выше, чем была до 2014.
Пример про лук вообще для дурачков - он во всем мире сейчас в несколько раз подорожал, но еще прикол в том, что дураки им все сейчас засадят и он сильно подешевеет.
Для тех, кто сидит на попе ровно в ожидании красивой жизни - это ваши половые трудности что ЗП медленно растет.
Я наоборот знаю много людей уровень жизни которых значительно улучшился.
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smart_analyst2017
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:55
Зарплати майже досягли рівня 2013 року, і це факт.
І це заслуга Порошенка і його команди. Це також факт, враховуючи в якому стані він отримав країну.
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andrijk777
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:20
Smart_analyst2017
"Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013."
Вот удивляюсь я Вам.
Сколько горячей, холодной воды, газа можно было купить в 2013 и сейчас - посчитайте.
К тому же в 2013 г любой водитель получал 500 $ и мог спокойно отложить 100 $.
А сейчас 100$ заработать не так уж легко, а тем более отложить.
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blueiceua
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:31
sequence написав: smart_analyst2017 написав:
учитывая покупательную способность $, то по благополучию мы догнали довоенный период года 1,5-2 назад и сейчас его заметно обошли.
можно вопрос - кто такие "мы догнали"? Мои родители пенсионеры наконец догнали только одно - что пенсии их на жизнь точно не хватает, а живут только потому, что похороны дорогие
А если были дешевые похороны - сразу умерли что ли? Мда уж...
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vetka
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:36
blueiceua написав:
Smart_analyst2017
"Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013."
Вот удивляюсь я Вам.
Сколько горячей, холодной воды, газа можно было купить в 2013 и сейчас - посчитайте.
К тому же в 2013 г любой водитель получал 500 $ и мог спокойно отложить 100 $.
А сейчас 100$ заработать не так уж легко, а тем более отложить.
Та на 10 000 попробуй еще кого-то адекватного на работу найти. Все лифты обклеены в Киеве, грущики, уборщицы, касиры, зп от 10 000 грн.
Товары и услуги выросли в цене в 2 раза, тогда как курс вырос 3.5 раза по сравнению с 2013 годом.
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shreader
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:41
shreader
Та да - почти все выросло в 2 раза, а проезд вырос в 4 раза, газ, вода в 10.
Зп осталась в гривне такая же
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blueiceua
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:42
blueiceua
любой водитель и сейчас зарабатывает те же 500 баксов
в 2013 году газ, горячая вода и т.д. стоили столько же, если не больше
и за них также платили мы, косвенно конечно же
но платили не только за газ, но и за коррупционную составляющую ибо воровать на субсидиях гораздо проще
сколько это стоило государству (читай нам) можно довольно легко посчитать
за счет резкой девальвации покупательская способность доллара у нас сейчас выше, чем в 2013 году, с этим глупо спорить
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kirsh
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:44
blueiceua написав:shreader
Та да - почти все выросло в 2 раза, а проезд вырос в 4 раза, газ, вода в 10.
Зп осталась в гривне такая же
ЗП в гривне в большинстве случаев выросла как минимум вдвое, обычно - втрое и больше
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Faceless
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