Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...

Додано: Вів 07 тра, 2019 14:55

Интересно, почему на финансовом форуме столько нытиков и неудачников? Или это все боты ватные?

Ответьте - на 100$ можно было больше купить в 2013 или сейчас? Сколько в $ стоила недвижимость, аренда, еда и прочее? Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013.

Значит средняя зп сейчас ощитимо выше, чем была до 2014.

Пример про лук вообще для дурачков - он во всем мире сейчас в несколько раз подорожал, но еще прикол в том, что дураки им все сейчас засадят и он сильно подешевеет.

Для тех, кто сидит на попе ровно в ожидании красивой жизни - это ваши половые трудности что ЗП медленно растет.

Я наоборот знаю много людей уровень жизни которых значительно улучшился.