Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...

faceless
А у Педро пишут что в 100 раз возросли, но на общие показатели зп это почти не влияет.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:49
faceless
А у Педро пишут что в 100 раз возросли, но на общие показатели зп это почти не влияет.
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:51
blueiceua
"Зп осталась в гривне такая же"
и как после такого лживого заявления можно хоть как-то реагировать на ваши реплики в стиле "все пропало!!!"?
Додано: Вів 07 тра, 2019 16:00
Содержание квартиры в новостройке как обходилось в среднем по году $110-120 в месяц тогда так обходится и сейчас... если взять стоимость основных продуктов, бензина, автомобилей и т.д., то в долларе цена точно не выросла, скорее действительно даже понизилась, а вот заработать $1000 тогда у меня получалость гораздо легче и быстрее, чем сегодня
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