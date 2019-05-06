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Середня зарплатня у доларовому
еквіваленті майже досягла...

Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:49

faceless
А у Педро пишут что в 100 раз возросли, но на общие показатели зп это почти не влияет.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:51

blueiceua
"Зп осталась в гривне такая же"
и как после такого лживого заявления можно хоть как-то реагировать на ваши реплики в стиле "все пропало!!!"?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:00

  blueiceua написав:Smart_analyst2017
"Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013."
Вот удивляюсь я Вам.
Сколько горячей, холодной воды, газа можно было купить в 2013 и сейчас - посчитайте.
К тому же в 2013 г любой водитель получал 500 $ и мог спокойно отложить 100 $.
А сейчас 100$ заработать не так уж легко, а тем более отложить.


Содержание квартиры в новостройке как обходилось в среднем по году $110-120 в месяц тогда так обходится и сейчас... если взять стоимость основных продуктов, бензина, автомобилей и т.д., то в долларе цена точно не выросла, скорее действительно даже понизилась, а вот заработать $1000 тогда у меня получалость гораздо легче и быстрее, чем сегодня :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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