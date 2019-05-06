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Середня зарплатня у доларовому
еквіваленті майже досягла...

Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:49

faceless
А у Педро пишут что в 100 раз возросли, но на общие показатели зп это почти не влияет.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:51

blueiceua
"Зп осталась в гривне такая же"
и как после такого лживого заявления можно хоть как-то реагировать на ваши реплики в стиле "все пропало!!!"?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:00

  blueiceua написав:Smart_analyst2017
"Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013."
Вот удивляюсь я Вам.
Сколько горячей, холодной воды, газа можно было купить в 2013 и сейчас - посчитайте.
К тому же в 2013 г любой водитель получал 500 $ и мог спокойно отложить 100 $.
А сейчас 100$ заработать не так уж легко, а тем более отложить.


Содержание квартиры в новостройке как обходилось в среднем по году $110-120 в месяц тогда так обходится и сейчас... если взять стоимость основных продуктов, бензина, автомобилей и т.д., то в долларе цена точно не выросла, скорее действительно даже понизилась, а вот заработать $1000 тогда у меня получалость гораздо легче и быстрее, чем сегодня :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:06

Я думаю стоит еще отметить стоимость жилья, если до 2013 года квартиру было купить нереально даже с зарплатой в 2000$, в какой нибудь панельке с тараканами, то сейчас з зарплатой в 1000-2000$, можно купить в новострое хорошую квартиру.
shreader
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:07

квадратный метр жилья, в Киеве в частности, подешевел в 1,5-2 раза.
аренда квартир подешевела больше чем в 2 раза
продукты в $ тоже дешевле стали в 1,5-2 раза
даже импортные товары подешевели, т.к. наценку меньше делать начали
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:13

Як не прикро, але я повинен сказати, що в інформації наведені НЕПРАВДИВІ показники. Чому автор так зробив, він може собі пояснювати, але в публічних розглядах таке недопустимо. адже серед читачів є фахівці, які знають фактичні числа та можуть легко перевірити. Ось автор наводить курси валют за роками і дивно, звідки він їх вибирав. Адже, скажімо, в 2014 р. курс гривні до долара був ще в січні-лютому біля 8 грн/дол, в середньому за 2014 р. - 11.9 грн, а в березні він становив тільки біля 9,47 грн/дол. За 2013 р. курс був нижче 8 грн/дол. Так можна пройтися і за всі роки. в підсумку випливає сумнівні порівняння.
wolynskij
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:17

да, в 2013 году коммуналка, газ - все это стоило дешевле, но результат мы видим - дороги с 2012 года не делались нигде, а Янык сквозанул, оставив страну с дырявыми карманами. Но зато люмпен жил не тужил))
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:20

Smart_analyst2017, shreader
Средняя зп 385 $ (10 237 грн). Официальная и средняя. Есть и меньше
О каких квартирах вы говорите.
3 месяца нужно на 1кв метр работать ни на что не тратя (в Киеве).
Только у нас платят в гривнах а не в долларах, и люди тратят на еду, коммуналку, одежду.
Еще о самолетах напишите, возможно они тоже подешевели в долларах.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:24

wolynskij,
це відверта змова порохоботів, які знущаются с простого наріда, користуючись його необізнаністю а подекуди й нездатністю критично сприймати інформація, та навіть читати її)) ну а якщо серйозно і якщо бути таким прискіпливим до дат, то треба ще зазначити, що 1 долар США 2013 року згідно з інфляцією коштує 1.09 долара зразка 2019 року. Тому простий нарід було обкрадено двічі - Порошенком та ще й Обамою з Трампом. Гоньба!
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:31

blueiceua Вопрос решается просто. Щас ЗЕ проведет всеобщее декларирование зубожилых и нытики с форума пропадут, еще попутно и субсидии поотбирают.
dobr
 
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