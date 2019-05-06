Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...

Интересно, почему на финансовом форуме столько нытиков и неудачников? Или это все боты ватные?Ответьте - на 100$ можно было больше купить в 2013 или сейчас? Сколько в $ стоила недвижимость, аренда, еда и прочее? Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013.Значит средняя зп сейчас ощитимо выше, чем была до 2014.Пример про лук вообще для дурачков - он во всем мире сейчас в несколько раз подорожал, но еще прикол в том, что дураки им все сейчас засадят и он сильно подешевеет.Для тех, кто сидит на попе ровно в ожидании красивой жизни - это ваши половые трудности что ЗП медленно растет.Я наоборот знаю много людей уровень жизни которых значительно улучшился.