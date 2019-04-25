Про це розповів голова наглядової ради "ПриватБанку" Енгін Акчакоча.
Дивися повний текст Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про наслідки повернення банку Коломойському.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 12:50
Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про наслідки повернення банку Коломойському.
Додано: Вів 07 тра, 2019 12:50
Всем понятно, что вопрос о возврате “ПриватБанка” был проведен Порошенко для пугания людей перед выборами.
Выборы прошли, пора успокоится.
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