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Голова наглядової ради
ПриватБанку попередив про...

Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:50

Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова наглядової ради "ПриватБанку" Енгін Акчакоча.

Дивися повний текст Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про наслідки повернення банку Коломойському.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:50

Всем понятно, что вопрос о возврате “ПриватБанка” был проведен Порошенко для пугания людей перед выборами.
Выборы прошли, пора успокоится.
Уже проиграл, по инерции шевелится.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:44

R2
Нагадить хоть напоследок конкуренту, даже наплевав на безопасность и интересы государства-это, наверное в крови у олигархии.
qazzax
 
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