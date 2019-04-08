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Суди відхилили позов ФГВФО до футбольного клубу Жеваго
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
23 квітня Східний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора банку “Фінанси та кредит” і залишив без змін рішення Госпсуду Полтавської області від 27.11.2018 .
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Додано: Вів 07 тра, 2019 13:05
А судьи кто...
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