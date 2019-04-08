RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суди відхилили позов ФГВФО
до футбольного клубу Жеваго

Суди відхилили позов ФГВФО до футбольного клубу Жеваго
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:05

Суди відхилили позов ФГВФО до футбольного клубу Жеваго

Пропонуємо до обговорення:
23 квітня Східний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора банку “Фінанси та кредит” і залишив без змін рішення Госпсуду Полтавської області від 27.11.2018 .

Дивися повний текст Суди відхилили позов ФГВФО до футбольного клубу Жеваго.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88695
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:05

А судьи кто...
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20459
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ФГВФО підрахував вклади фізосіб у банках
R2 » П'ят 26 кві, 2019 19:02
4 288
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 кві, 2019 21:46
hxbbgaf
Два облгази Фірташа програли суди та мають перерахувати...
R2 » Сер 10 кві, 2019 23:03
2 502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 08:54
zloy_ukr
Сім'я загиблого пасажира рейсу MH17 подала позов до...
R2 » Пон 08 кві, 2019 19:57
3 494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 16:07
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6602)
07.05.2019 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.