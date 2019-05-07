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Маркарова: Скоротити держборг до 49% від ВВП до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Після зменшення обсягів держборгу відносно ВВП до 60% уряд продовжить працювати згідно зі своєю стратегією.
Дивися повний текст Маркарова: Скоротити держборг до 49% від ВВП до кінця 2020 року
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:21
В 2020 году будет уже другое правительство и планы тоже.
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П'ят 05 кві, 2019 16:13
nalim