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Маркарова: Скоротити держборг
до 49% від ВВП до кінця...

Маркарова: Скоротити держборг до 49% від ВВП до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:21

Маркарова: Скоротити держборг до 49% від ВВП до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Після зменшення обсягів держборгу відносно ВВП до 60% уряд продовжить працювати згідно зі своєю стратегією.

Дивися повний текст Маркарова: Скоротити держборг до 49% від ВВП до кінця 2020 року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:21

В 2020 году будет уже другое правительство и планы тоже.
blueiceua
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