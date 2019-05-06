Укрзалізниця з 10 травня запустить на регулярній основі рейси здвоєного швидкісного експреса, що курсує між Києвом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль".
Дивися повний текст До аеропорту \"Бориспіль\" курсуватиме здвоєний експрес.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:26
До аеропорту "Бориспіль" курсуватиме здвоєний експрес
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До аеропорту \"Бориспіль\" курсуватиме здвоєний експрес.
Додано: Вів 07 тра, 2019 14:27
Это уже получше и понадежней, потому что однарный вагон часто ломался. Дажепо тв частенько показывали.
Желание секономить на вагончиках не оправдывает рисков пасажиров.
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