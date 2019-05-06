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До аеропорту "Бориспіль"
курсуватиме здвоєний експрес

До аеропорту "Бориспіль" курсуватиме здвоєний експрес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:26

До аеропорту "Бориспіль" курсуватиме здвоєний експрес

Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця з 10 травня запустить на регулярній основі рейси здвоєного швидкісного експреса, що курсує між Києвом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Дивися повний текст До аеропорту \"Бориспіль\" курсуватиме здвоєний експрес.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:27

Это уже получше и понадежней, потому что однарный вагон часто ломался. Дажепо тв частенько показывали.
Желание секономить на вагончиках не оправдывает рисков пасажиров.
blueiceua
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