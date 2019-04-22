Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
Инаугурации еще не было. Зе может хоть грызлом сейчас приторговывать - все в рамках закона. Как дальше будет - увидим. Хватит разводить зраду раньше времени. Следите лучше пристально за шаловливыми рученками ПАПы - он сейчас Президент
NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
Инаугурации еще не было. Зе может хоть грызлом сейчас приторговывать - все в рамках закона. Как дальше будет - увидим. Хватит разводить зраду раньше времени. Следите лучше пристально за шаловливыми рученками ПАПы - он сейчас Президент
Ведет себя против любой этики. Делая назначения.
Порошенко призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.