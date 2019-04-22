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Зеленський передав свій бізнес
партнерам з гарантією...

Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:49

Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір в інтерв'ю виданню theБабель.

Дивися повний текст Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією повернення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:49

Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:39

  NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?

Инаугурации еще не было.
Зе может хоть грызлом сейчас приторговывать - все в рамках закона. Как дальше будет - увидим. Хватит разводить зраду раньше времени. Следите лучше пристально за шаловливыми рученками ПАПы - он сейчас Президент
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:58

  antey1969 написав:
  NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?

Инаугурации еще не было.
Зе может хоть грызлом сейчас приторговывать - все в рамках закона. Как дальше будет - увидим. Хватит разводить зраду раньше времени. Следите лучше пристально за шаловливыми рученками ПАПы - он сейчас Президент

Ведет себя против любой этики. Делая назначения.
Порошенко призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214406/
Если уж не подставил плечо, до не стоило бы подставлять и ногу.
Правильнее было бы собирать вещи.
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ruvex
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