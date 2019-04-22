Про це повідомив бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір в інтерв'ю виданню theБабель.
Дивися повний текст Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією повернення.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:49
Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією повернення.
Додано: Вів 07 тра, 2019 14:49
Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:39
Инаугурации еще не было.
Зе может хоть грызлом сейчас приторговывать - все в рамках закона. Как дальше будет - увидим. Хватит разводить зраду раньше времени. Следите лучше пристально за шаловливыми рученками ПАПы - он сейчас Президент
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:58
Ведет себя против любой этики. Делая назначения.
Если уж не подставил плечо, до не стоило бы подставлять и ногу.
Правильнее было бы собирать вещи.
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