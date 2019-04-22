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Зеленський передав свій бізнес
партнерам з гарантією...

Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:49

Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив бізнес-партнер Зеленського Сергій Шефір в інтерв'ю виданню theБабель.

Дивися повний текст Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією повернення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:49

Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:39

  NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?

Инаугурации еще не было.
Зе может хоть грызлом сейчас приторговывать - все в рамках закона. Как дальше будет - увидим. Хватит разводить зраду раньше времени. Следите лучше пристально за шаловливыми рученками ПАПы - он сейчас Президент
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:52

NetSerpent И ПоРошенка продал в итоге рошен или таки отдал в управление в очень слепой траст? Кстати, у ПоРошенки кроме конфет полно еще бизнесов, которые так и остались в его управлении.
aquariss
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:58

  antey1969 написав:
  NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?

Инаугурации еще не было.
Зе может хоть грызлом сейчас приторговывать - все в рамках закона. Как дальше будет - увидим. Хватит разводить зраду раньше времени. Следите лучше пристально за шаловливыми рученками ПАПы - он сейчас Президент

Ведет себя против любой этики. Делая назначения.
Порошенко призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/7/7214406/
Если уж не подставил плечо, до не стоило бы подставлять и ногу.
Правильнее было бы собирать вещи.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:12

  NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?


Так и Порошенко мог уйти из бизнеса на пять лет с обещанием от новых владельцев вернуть его бизнес потом.
Только где у Порошенко такие друзья ? На измене постоянно сидит, никому не доверяет.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:40

  freeze написав:
  NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?


Так и Порошенко мог уйти из бизнеса на пять лет с обещанием от новых владельцев вернуть его бизнес потом.
Только где у Порошенко такие друзья ? На измене постоянно сидит, никому не доверяет.


Бизнес Порошенко и Зеленского - это очень разные по стоимости вещи и мне с статьи ничего не понятно, кому-то передал(подарил, продал?) кому - не помню, но % получать буду :) то есть ЗЕ будет заинтересован в развитии типа не своего бизнеса в будущем, как и Порошенко в процессе президенства...
Получаем: та же штука, только с другим названием...
Spitoll
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:57

Ну понятно, когда По отдает свой бизнес - это "ужас-ужас и барыга", а когда Зе отдает свой бизнес - это "нормально, это по правилам"?

Вот же зекоманда. :mrgreen:

И кстати, что это за мямление?
Он вышел. Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису, я не помню.


Это как с его анализами - сдал кому-то, за какой-то датой, никто ничего не помнит, никто ничего не знает.

Не, "игра хером на пианино" у него лучше получалась.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:03

Re: Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...

Spitoll написав:
  freeze написав:
  NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?


Так и Порошенко мог уйти из бизнеса на пять лет с обещанием от новых владельцев вернуть его бизнес потом.
Только где у Порошенко такие друзья ? На измене постоянно сидит, никому не доверяет.


Бизнес Порошенко и Зеленского - это очень разные по стоимости вещи и мне с статьи ничего не понятно, кому-то передал(подарил, продал?) кому - не помню, но % получать буду :) то есть ЗЕ будет заинтересован в развитии типа не своего бизнеса в будущем, как и Порошенко в процессе президенства...
Получаем: та же штука, только с другим названием...



Не совсем та же штука.
Порошенко оставался хозяином своего бизнеса, передав его в слепой траст.
Зеленский уже не является учредителем бизнеса.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:11

Sommer
Закон не запрещает иметь бизнес президенту.
Насколько я помню вся эта эпопея с продажей Рошен была лишь потому, что сам же Порошенко обещал продать свой бизнес, когда шел на пост. Никто его за язык не тянул. И получилось, что обещать - обещал, а выполнить - не выполнил. Как и многое другое.
ievm
 
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