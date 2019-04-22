Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...
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Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
Инаугурации еще не было. Зе может хоть грызлом сейчас приторговывать - все в рамках закона. Как дальше будет - увидим. Хватит разводить зраду раньше времени. Следите лучше пристально за шаловливыми рученками ПАПы - он сейчас Президент
NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
Инаугурации еще не было. Зе может хоть грызлом сейчас приторговывать - все в рамках закона. Как дальше будет - увидим. Хватит разводить зраду раньше времени. Следите лучше пристально за шаловливыми рученками ПАПы - он сейчас Президент
Ведет себя против любой этики. Делая назначения.
Порошенко призначив 75 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.
NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
Так и Порошенко мог уйти из бизнеса на пять лет с обещанием от новых владельцев вернуть его бизнес потом. Только где у Порошенко такие друзья ? На измене постоянно сидит, никому не доверяет.
NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
Так и Порошенко мог уйти из бизнеса на пять лет с обещанием от новых владельцев вернуть его бизнес потом. Только где у Порошенко такие друзья ? На измене постоянно сидит, никому не доверяет.
Бизнес Порошенко и Зеленского - это очень разные по стоимости вещи и мне с статьи ничего не понятно, кому-то передал(подарил, продал?) кому - не помню, но % получать буду то есть ЗЕ будет заинтересован в развитии типа не своего бизнеса в будущем, как и Порошенко в процессе президенства... Получаем: та же штука, только с другим названием...
NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
Так и Порошенко мог уйти из бизнеса на пять лет с обещанием от новых владельцев вернуть его бизнес потом. Только где у Порошенко такие друзья ? На измене постоянно сидит, никому не доверяет.
Бизнес Порошенко и Зеленского - это очень разные по стоимости вещи и мне с статьи ничего не понятно, кому-то передал(подарил, продал?) кому - не помню, но % получать буду то есть ЗЕ будет заинтересован в развитии типа не своего бизнеса в будущем, как и Порошенко в процессе президенства... Получаем: та же штука, только с другим названием...
Не совсем та же штука. Порошенко оставался хозяином своего бизнеса, передав его в слепой траст. Зеленский уже не является учредителем бизнеса.
Sommer Закон не запрещает иметь бизнес президенту. Насколько я помню вся эта эпопея с продажей Рошен была лишь потому, что сам же Порошенко обещал продать свой бизнес, когда шел на пост. Никто его за язык не тянул. И получилось, что обещать - обещал, а выполнить - не выполнил. Как и многое другое.