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Зеленський передав свій бізнес
партнерам з гарантією...

Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:15

  NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?


Так дело ж не в этом. Все прекрасно понимают, что избавляться от бизнеса в угоду президенству никому не выгодно. Через 5 лет президенство закончится, и после этого строить бизнес с нуля? Выкупать свой бизнес обратно? Просто Порошенко в рамках своей прошлой предвыборной кампании неоднократно упоминал о том, что продаст Рошен. Не продал. Зеленский вроде не упоминал о том, что распродаст все и останется с голой президентской попой. Поэтому и вопросов к ЗеКоманде мало. Передал кому-то на 5 лет - и слава богу.
Евгений Н.
 
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