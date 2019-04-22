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Зеленський передав свій бізнес
партнерам з гарантією...

Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:15

  NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?


Так дело ж не в этом. Все прекрасно понимают, что избавляться от бизнеса в угоду президенству никому не выгодно. Через 5 лет президенство закончится, и после этого строить бизнес с нуля? Выкупать свой бизнес обратно? Просто Порошенко в рамках своей прошлой предвыборной кампании неоднократно упоминал о том, что продаст Рошен. Не продал. Зеленский вроде не упоминал о том, что распродаст все и останется с голой президентской попой. Поэтому и вопросов к ЗеКоманде мало. Передал кому-то на 5 лет - и слава богу.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:00

  freeze написав:Не совсем та же штука.
Порошенко оставался хозяином своего бизнеса, передав его в слепой траст.
Зеленский уже не является учредителем бизнеса.


И в попытке обелить своего любимца, зекоманда уже пытается спутать "хозяин" и "учредитель".

И зе таки останется хозяином:
Він буде отримувати дивіденди від роялті, якісь бренди залишилися на ньому. У нас є домовленість, що ми повернемо його частку після закінчення п’яти років
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:03

  ievm написав:Sommer
Закон не запрещает иметь бизнес президенту.


2016-й год.
https://biz.nv.ua/experts/chto-narushil-petr-poroshenko-107860.html
Противники же прямо указывают на нарушение прямых норм ч.3 ст.103 Конституции Украины, а именно то, что Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.
...
Статья 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» относит к кругу субъектов, на которых распространяется действие этого Закона - президента Украины. В ст. 25 вышеприведенного закона четко указано, что гаранту государства запрещается:

1) заниматься другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту) или предпринимательской деятельностью, если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины;

2) входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лица осуществляют функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляют интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственной организации), если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:54

Може, там один-два підписи залишилися

Віддав комусь свою частку. Може мені, може Борису, я не пам’ятаю

Віддав якесь право голосу, вплив

якісь бренди залишилися на ньому

Це якийсь потік свідомості. Передав свій бізнес партнерам, але це не точно.
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  #<12
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