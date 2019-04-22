Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...
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NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
Так дело ж не в этом. Все прекрасно понимают, что избавляться от бизнеса в угоду президенству никому не выгодно. Через 5 лет президенство закончится, и после этого строить бизнес с нуля? Выкупать свой бизнес обратно? Просто Порошенко в рамках своей прошлой предвыборной кампании неоднократно упоминал о том, что продаст Рошен. Не продал. Зеленский вроде не упоминал о том, что распродаст все и останется с голой президентской попой. Поэтому и вопросов к ЗеКоманде мало. Передал кому-то на 5 лет - и слава богу.
Противники же прямо указывают на нарушение прямых норм ч.3 ст.103 Конституции Украины, а именно то, что Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли. ... Статья 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» относит к кругу субъектов, на которых распространяется действие этого Закона - президента Украины. В ст. 25 вышеприведенного закона четко указано, что гаранту государства запрещается:
1) заниматься другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту) или предпринимательской деятельностью, если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины;
2) входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лица осуществляют функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляют интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственной организации), если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer Перечитал выбранные Вами цитаты трижды - так и не увидел, где написано, что Президенту запрещается ИМЕТЬ бизнес в собственности (акции, долю и т.д.). Да, запрещено заниматься предпринимательской деятельностью или любой другой, имеющей целью получение прибыли, но это не одно и то же! Например, Вы таксист, у Вас есть автомобиль, который является Вашей собственностью и на котором Вы зарабатываете деньги. Если Вас выбрали Президентом, то теперь Вы обязаны продать автомобиль ? Нет, конечно! Надеюсь, такая простая аналогия понятна.
Противники же прямо указывают на нарушение прямых норм ч.3 ст.103 Конституции Украины, а именно то, что Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли. ... Статья 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» относит к кругу субъектов, на которых распространяется действие этого Закона - президента Украины. В ст. 25 вышеприведенного закона четко указано, что гаранту государства запрещается:
1) заниматься другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту) или предпринимательской деятельностью, если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины;
2) входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лица осуществляют функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляют интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственной организации), если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины.
Вы путаете, сознательно или нет, 2 разных понятия. Законом президенту незапрещенобыть собственником (бенефициаром, акционером), но прямо запрещено заниматься бизнесом (принимать участие в любом виде), в том числе, естественно, "входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли". Потому что он его участие в них может вступать в прямой конфликт интересов с государственными.
Зеленский формально вышел даже из состава акционеров, как я понял из темы, что даже и не требуется по-закону. А вменять ему то, что он сохранил право обратного возврата своей доли бизнеса через 5 лет, после того же банка МИБ, с долей в 60% прямого владения П.А.П. который назначил на главу НБУ своего партнера, инвестиционного банкира - это как то даже не прилично