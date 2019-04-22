Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...

Противники же прямо указывают на нарушение прямых норм ч.3 ст.103 Конституции Украины, а именно то, что Президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, имеющего целью получение прибыли.

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Статья 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» относит к кругу субъектов, на которых распространяется действие этого Закона - президента Украины. В ст. 25 вышеприведенного закона четко указано, что гаранту государства запрещается:



1) заниматься другой оплачиваемой (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики по спорту) или предпринимательской деятельностью, если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины;



2) входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли (кроме случаев, когда лица осуществляют функции по управлению акциями (долями, паями), принадлежащими государству или территориальной общине, и представляют интересы государства или территориальной общины в совете (наблюдательном совете), ревизионной комиссии хозяйственной организации), если иное не предусмотрено Конституцией или законами Украины.