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Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:38
NetSerpent написав:
Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?
Тут проблема не в прихильниках Зе(я, наприклад, не вважаю що през повинен віддавати/продавати бізнес).
Проблема в самому Зе, який з високої трибути звинувачував По в цьому і як клоун висміював "сліпий траст".
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Додано: Сер 08 тра, 2019 08:40
ievm написав:
Закон не запрещает иметь бизнес президенту.
Насколько я помню вся эта эпопея с продажей Рошен была лишь потому, что сам же Порошенко обещал продать свой бизнес, когда шел на пост. Никто его за язык не тянул.
И получилось, что обещать - обещал, а выполнить - не выполнил. Как и многое другое.
Так Зе взагалі нічого
не обіцяв. То що він, по вашій логіці, тепер може робити що хоче?
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