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Зеленський передав свій бізнес
партнерам з гарантією...

Зеленський передав свій бізнес партнерам з гарантією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:38

  NetSerpent написав:Супер. Згадую, як Порошенка всі 5 років не поливав брудом хіба що лінивий за те що не продав Рошен. А зараз про те що і Зелі було би непогано продати свій бізнес - всі мовчать. Ну "віддав комусь свою частку, не пам'ятаю кому і неважливо" на 5 років - і зашибісь. Це вам не сліпий траст, на дружбана скинути бізнес надійніше. Подвійні стандарти, так панове прихильники Зеко-манди?

Тут проблема не в прихильниках Зе(я, наприклад, не вважаю що през повинен віддавати/продавати бізнес).
Проблема в самому Зе, який з високої трибути звинувачував По в цьому і як клоун висміював "сліпий траст".
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:40

  ievm написав:Закон не запрещает иметь бизнес президенту.
Насколько я помню вся эта эпопея с продажей Рошен была лишь потому, что сам же Порошенко обещал продать свой бизнес, когда шел на пост. Никто его за язык не тянул. И получилось, что обещать - обещал, а выполнить - не выполнил. Как и многое другое.

Так Зе взагалі нічого не обіцяв. То що він, по вашій логіці, тепер може робити що хоче?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:07

приятно смотреть как новоизбранный Президент смачно харкает в лицо своим наивным избирателям
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