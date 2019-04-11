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Сонячний автомобіль: який він
- сімейний електромобіль...

Сонячний автомобіль: який він - сімейний електромобіль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:20

Сонячний автомобіль: який він - сімейний електромобіль...

Пропонуємо до обговорення:
На корпусі електрокара Sion розташувалися 330 сонячних фотоелементів. Вони вкриті найтоншим шаром полікарбонату, тому не бояться пилу, бруду та води.

Дивися повний текст Сонячний автомобіль: який він - сімейний електромобіль із сонячними панелями (відео).
R2
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