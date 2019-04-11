|
|
|
Сонячний автомобіль: який він - сімейний електромобіль...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:20
Пропонуємо до обговорення:
На корпусі електрокара Sion розташувалися 330 сонячних фотоелементів. Вони вкриті найтоншим шаром полікарбонату, тому не бояться пилу, бруду та води.
Дивися повний текст Сонячний автомобіль: який він - сімейний електромобіль із сонячними панелями (відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88697
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:34
"Общей мощности электропанели хватает на 30 километров без подзарядки" Очень интересно что и как нужно заряжать в солнечной батарее. Ещё и каждые 30 км.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|