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Сонячний автомобіль: який він - сімейний електромобіль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:20
Пропонуємо до обговорення:
На корпусі електрокара Sion розташувалися 330 сонячних фотоелементів. Вони вкриті найтоншим шаром полікарбонату, тому не бояться пилу, бруду та води.
Дивися повний текст Сонячний автомобіль: який він - сімейний електромобіль із сонячними панелями (відео)
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:34
"Общей мощности электропанели хватает на 30 километров без подзарядки" Очень интересно что и как нужно заряжать в солнечной батарее. Ещё и каждые 30 км.
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moveton
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:52
Почему никто не написал, сколько стоит обслуживать данный автомобиль? Как минимум требуется периодическая замена фотоэлементов и фильтрующего воздух мха. ПО поводу мха,такое себе изобретение. Вроде как и круто, полезно, но вот практично ли?
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sergzhel265
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:54
sergzhel265 написав:
Почему никто не написал, сколько стоит обслуживать данный автомобиль? Как минимум требуется периодическая замена фотоэлементов и фильтрующего воздух мха. ПО поводу мха,такое себе изобретение. Вроде как и круто, полезно, но вот практично ли?
По обслуговуванню - він майже безкоштовний. Ресурс фотоелементів - приблизно 10років, а мох - сам себе відновлює (якщо він живий).
А от гуму та рідини - необхідно буде міняти.
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jeugen
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Додано: Суб 11 тра, 2019 20:12
А на оф сайте написано Price 25,500 €. Кто врет?
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