Сонячний автомобіль: який він - сімейний електромобіль...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Почему никто не написал, сколько стоит обслуживать данный автомобиль? Как минимум требуется периодическая замена фотоэлементов и фильтрующего воздух мха. ПО поводу мха,такое себе изобретение. Вроде как и круто, полезно, но вот практично ли?
sergzhel265 написав:Почему никто не написал, сколько стоит обслуживать данный автомобиль? Как минимум требуется периодическая замена фотоэлементов и фильтрующего воздух мха. ПО поводу мха,такое себе изобретение. Вроде как и круто, полезно, но вот практично ли?
По обслуговуванню - він майже безкоштовний. Ресурс фотоелементів - приблизно 10років, а мох - сам себе відновлює (якщо він живий). А от гуму та рідини - необхідно буде міняти.
bukses, это смотря в каком месте тот сайт читать. После выхода да, 22500. До выхода дешевле. https://sonomotors.com/en/preorder/ Price per Sion 16,000 € Down Payment per Sion 500 € Number of Sion 1 Total Price 16,000 € Down Payment Total 500 € Remaining Balance 15,500 €