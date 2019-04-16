Передбачено техогляд приватних авто через чотири роки після першої реєстрації з подальшим його проходженням кожні 2 роки.
Дивися повний текст Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 тра, 2019 15:36
Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд.
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:37
Ну так хотят собрать денег. Ну как же, столько лет безхозными ездили.
|