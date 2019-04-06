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Водіїв знову зобов'яжуть
проходити техогляд

Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:36

Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд

Пропонуємо до обговорення:
Передбачено техогляд приватних авто через чотири роки після першої реєстрації з подальшим його проходженням кожні 2 роки.

Дивися повний текст Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд.
R2
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Ну так хотят собрать денег. Ну как же, столько лет безхозными ездили.
otg
 
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Как техосмотр может повлиять на автопарк металлолома со всей Европы?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:04

Я надеюсь, что этим гиперлуперам в министерстве недолго креативить осталось :twisted:
Как в ЕС они сделать хотят - идиоты.
А ничего, что:
Средний возраст автомобилей в Украине 21,5 лет.

Если сравнивать с другими странами, то в Саудовской Аварии средний возраст машин составляет 3 года, в странах Евросоюза - 8 лет, в США - 11 лет, в России - 12. Хуже, чем в Украине, дела обстоят на Кубе - там средний возраст машин составляет 38 лет. https://ru.tsn.ua/ukrayina/sredniy-vozr ... 46537.html

Даю 200%, что ни один автомобиль, изъездивший по украинским "гиперлупавтобанам" на нашем "улучшенном топливе" даже не 20, а более 10 лет - не пройдет честный техосмотр.

Как там сказал их коллега рева: - "мрази"?

И ведь не поспоришь 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 10:49

  EKO написав:Я надеюсь, что этим гиперлуперам в министерстве недолго креативить осталось :twisted:
Как в ЕС они сделать хотят - идиоты.
А ничего, что:
Средний возраст автомобилей в Украине 21,5 лет.

Если сравнивать с другими странами, то в Саудовской Аварии средний возраст машин составляет 3 года, в странах Евросоюза - 8 лет, в США - 11 лет, в России - 12. Хуже, чем в Украине, дела обстоят на Кубе - там средний возраст машин составляет 38 лет. https://ru.tsn.ua/ukrayina/sredniy-vozr ... 46537.html

Даю 200%, что ни один автомобиль, изъездивший по украинским "гиперлупавтобанам" на нашем "улучшенном топливе" даже не 20, а более 10 лет - не пройдет честный техосмотр.

Как там сказал их коллега рева: - "мрази"?

И ведь не поспоришь 8)


Потому что зачем покупать что-то новое, когда "дядя Вася" в гараже при помощи говна и палок заставит ездить (какое-то время) любой кусок говна за 3 копейки. Как по мне, в Киеве надо запретить машины старше 15 лет, а в других городах миллиончиках старше 20. Дедушка в деревне пусть ездит на чем хочет.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:05

Ну кто принимает такие законы.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:25

Re: Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд

  ssnet написав:Как по мне, в Киеве надо запретить машины старше 15 лет, а в других городах миллиончиках старше 20. Дедушка в деревне пусть ездит на чем хочет.


Привет сто первый километр. Люди новые, методы старые (
qwas
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