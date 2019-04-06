Передбачено техогляд приватних авто через чотири роки після першої реєстрації з подальшим його проходженням кожні 2 роки.
Дивися повний текст Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:36
Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд.
Додано: Вів 07 тра, 2019 17:37
Ну так хотят собрать денег. Ну как же, столько лет безхозными ездили.
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:04
Я надеюсь, что этим гиперлуперам в министерстве недолго креативить осталось
Как в ЕС они сделать хотят - идиоты.
А ничего, что:
Средний возраст автомобилей в Украине 21,5 лет.
Если сравнивать с другими странами, то в Саудовской Аварии средний возраст машин составляет 3 года, в странах Евросоюза - 8 лет, в США - 11 лет, в России - 12. Хуже, чем в Украине, дела обстоят на Кубе - там средний возраст машин составляет 38 лет.
Даю 200%, что ни один автомобиль, изъездивший по украинским "гиперлупавтобанам" на нашем "улучшенном топливе" даже не 20, а более 10 лет - не пройдет честный техосмотр.
Как там сказал их коллега рева: - "мрази"?
И ведь не поспоришь
Додано: Сер 08 тра, 2019 10:49
Потому что зачем покупать что-то новое, когда "дядя Вася" в гараже при помощи говна и палок заставит ездить (какое-то время) любой кусок говна за 3 копейки. Как по мне, в Киеве надо запретить машины старше 15 лет, а в других городах миллиончиках старше 20. Дедушка в деревне пусть ездит на чем хочет.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:25
Re: Водіїв знову зобов'яжуть проходити техогляд
Додано: Сер 08 тра, 2019 23:08
Для начала всех жирных Рев, Гройсманов, Порошенок нужно их из бронированных мерседесов пересадить в местные гиперпулы типа Ланос. Чтобы эти толстые хари подумали как сюда затащить сборку нормальных машин на пару заводов и как их удешевить чтобы покупали новые машины, а не хлам. Тогда можно и про техосмотр думать.
Додано: Чет 09 тра, 2019 17:21
Думалка не выросла у них.
Хотели же немцы Шкоду к нам завести, с инвестициями в завод за ярд евросов - ан нет, рылом не вышли. Теперь вот наши емели сидят и ждут когда тесла придет
И после пары кольцевых поездок этих емель по трассам Николаевской-Кировоградской-Запорожской областей - если они доедут до финиша, то техосмотр можно будет сразу пропустить, так как им и так прямая дорога на замену ходовой и рихтовку дисков. А может и на разборку
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