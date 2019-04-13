Державна авіаційна служба схвалила заявки авіакомпанії Windrose на виконання рейсів із Одеси в Тель-Авів (Ізраїль).
Дивися повний текст Державіаслужба дозволила компанії Коломойського літати з Одеси в Тель-Авів.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 16:33
Державіаслужба дозволила компанії Коломойського літати з...
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Дивися повний текст Державіаслужба дозволила компанії Коломойського літати з Одеси в Тель-Авів.
Додано: Вів 07 тра, 2019 16:33
За 2 недели до истечения срока своих полномочий гарант Конституции неплохо поспособствовал продвижению бизнеса Коломойскому, да еще и конкурентов оттер. Хотя на каждом углу втирал электорату, что новоиспеченный президент марионетка гражданина 3- х государств. Так кто чья марионетка? А как же свободный рынок, конкуренция и т.д.?
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