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Державіаслужба дозволила компанії
Коломойського літати з...

Державіаслужба дозволила компанії Коломойського літати з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:33

Державіаслужба дозволила компанії Коломойського літати з...

Пропонуємо до обговорення:
Державна авіаційна служба схвалила заявки авіакомпанії Windrose на виконання рейсів із Одеси в Тель-Авів (Ізраїль).

Дивися повний текст Державіаслужба дозволила компанії Коломойського літати з Одеси в Тель-Авів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:33

За 2 недели до истечения срока своих полномочий гарант Конституции неплохо поспособствовал продвижению бизнеса Коломойскому, да еще и конкурентов оттер. Хотя на каждом углу втирал электорату, что новоиспеченный президент марионетка гражданина 3- х государств. Так кто чья марионетка? А как же свободный рынок, конкуренция и т.д.?
qazzax
 
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